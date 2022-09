Vigliano, cavo pericolante in via Felice Trossi: chiusa al traffico per ragioni di sicurezza (foto di repertorio)

A causa di un cavo elettrico pericolante, per ragioni di sicurezza, nella mattina di giovedì 8 settembre è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale la via Felice Trossi nel tratto compreso fra via Campazza e via Quintino Sella.

Lo comunica il comune di Vigliano Biellese attraverso una nota stampa. “La deviazione dei veicoli provenienti da nord, per comodità di manovra, è individuata all'intersezione con via Piave – si legge - La viabilità sarà ripristinata non appena sarà possibile l'intervento dell'ente gestore”.