Vigliano Biellese dà il benvenuto al nuovo dirigente scolastico Enrico Martinelli

Si è insediato in questi giorni il nuovo dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Vigliano Biellese: Enrico Martinelli sostituisce Mario Massazza, che a sua volta ricopre ora il medesimo ruolo presso il Liceo Scientifico "Avogadro" di Biella.

"Un sentito ringraziamento al prof. Mario Massazza per il suo costante e proficuo impegno profuso per la scuola viglianese in questi difficili anni, segnati dalla pandemia - scrivono dal Comune - Un cordiale benvenuto al prof. Enrico Martinelli, che - come i suoi predecessori - potrà contare sulla piena collaborazione dell'Amministrazione comunale. Ad entrambi il migliore augurio di buon lavoro!".