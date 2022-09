Ricorso TAR contro elezioni a Torrazzo, parla la minoranza

A seguito delle elezioni nel Comune di Torrazzo dello scorso 12 giugno, la lista civica n. 1 con capolista Giorgio Borra ha presentato ricorso al T.A.R. per una presunta mancanza di rispetto delle cosiddette “quote di genere” da parte delle liste n. 2 (Germoglio) e n. 3 (Insieme per Torrazzo), (leggi qui), paragonando la presentazione delle liste del nostro comune (circa 207 residenti) ad uno fino a 5000 abitanti.

Il ricorso non tiene presente che, invece, vi è una deroga nella composizione delle liste nei comuni sino a 1000 abitanti, chiaramente scritto nelle istruzioni ministeriali in cui basta un solo candidato in rappresentanza del sesso diverso. La lista “Germoglio” ne aveva due. Tra l’altro le liste sono state validate da apposita commissione elettorale preposta.

Le elezioni si sono svolte regolarmente, con proclamazione di eletti appartenenti alle liste n. 2 e n. 3, e l’esclusione di candidati della lista n. 1, in quanto non hanno raggiunto il quorum minimo.

Pur sostenendo che la parità di genere vada giustamente rispettata e difesa, secondo il nostro punto di vista riteniamo che già il fatto di avere due liste elette in una piccola realtà di circa 200 abitanti come Torrazzo sia un caposaldo della Democrazia.

Oltretutto, a differenza della lista n. 1, la nostra e la n. 3, quella dell’attuale sindaco che ha vinto le elezioni, sono composte da cittadini residenti a Torrazzo o che hanno legami consolidati con la realtà torrazzese.

La lista n. 1 di Giorgio Borra si è “paracadutata” a Torrazzo e in altri venti comuni solo per il motivo che nelle piccole realtà non è necessaria la raccolta di firme per poter presentare le candidature.

L’attuale maggioranza, come ampiamente dichiarato anche alle testate giornalistiche, ha deciso di nominare un legale che rappresenti l’Amministrazione nel resistere al ricorso pendente innanzi al T.A.R., adottando con Delibera di Giunta Comunale immediatamente esecutiva una Variazione, e sottraendo risorse economiche dal Bilancio altrimenti destinabili ad altri investimenti.

Trattandosi di causa amministrativa, il T.A.R. potrà respingere il ricorso e ritenere valide le elezione del 12 giugno, oppure, accogliendo le motivazioni proposte dai ricorrenti, gli elettori saranno riconvocati per esprimere il proprio voto.

La minoranza del “Germoglio” si era espressa in una riunione da lei stessa richiesta e tenutasi presso il Municipio lo scorso 5 agosto, in presenza di Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali e Segretaria Comunale, enunciando e motivando la contrarietà circa l’affidamento della difesa ad un legale per resistere innanzi al T.A.R., poiché l’articolo 23 del Codice del Processo Amministrativo recita che “Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”.

I rappresentanti la lista “Germoglio”, Marco Maffeo, Riccardo Stroppa, Gian Paolo Soldi, convocati innanzi al T.A.R. il prossimo 28 settembre, attenendosi alla norma appena enunciata, si presenteranno senza l’ausilio di un legale.