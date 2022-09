Oropa invasa dalla pezzata rossa, tutti i numeri della Fiera di San Bartolomeo

A Biella è partito il conto alla rovescia per la Fiera di San Bartolomeo, apprezzata manifestazione zootecnica capace di far rivivere le nostre tradizioni, di scena nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 settembre a Oropa. Si tratta della 42° edizione del noto raduno di bestiame ovi-caprino, il cui programma è stato annunciato in un precedente articolo (leggi qui).

Ma quali sono i numeri dell'evento? Gli allevatori di pezzata rossa sono 10 e vengono da Biella, Netro, Pollone, Sordevolo, Occhieppo e Verrone. In tutto ci saranno circa 250 capi di pezzata rossa; poi, saranno presenti 2 allevatori ovicaprini provenienti da Pollone e Sordevolo, per un totale di circa 200 pecore, 15 capre e 5 pony. 45 i banchetti degli hobbisti, con altrettanti ambulanti(tra cui banchi di abbigliamento ecc.). Domenica, invece, avrà luogo il raduno del Cane Pastore di Oropa.

