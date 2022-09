Cittadellarte-Fashion BEST alla 58a edizione di Filo

Cittadellarte Fashion BEST, l’officina operativa di Fondazione Pistoletto che dal 2009 si dedica allo sviluppo della sostenibilità bio-etica nel settore tessile, è protagonista di uno dei “Dialoghi di Confronto” della 58a edizione di Filo.

L’appuntamento è a Allianz MiCo-Milano, Networking Area di Filomercoledì 14 settembre 2022, alle ore 14.30.

Olga Pirazzi, responsabile ufficio moda sostenibile di Cittadellarte–Fondazione Pistoletto, insieme a Tiziano Guardini, designer sostenibile riconosciuto a livello globale per la sua sensibilità creativa e ambientale, e Matteo Ward, CEO e co-founder di WRÅD, condurranno il talk “La moda del futuro dialoga con la natura”.

Il talk sarà l’occasione per un dibattito sulla necessità di una nuova riconfigurazione del sistema moda in relazione al contesto ambientale e sociale prossimo, ma già anche odiernoLa collaborazione tra Filo e Cittadellarte per la 58a edizione non si esaurisce nell’appuntamento dei “Dialoghi di Confronto”.

Nell’area centrale (E12), attigua all’Area Dialoghi Creativi, sarà presente un’installazione immersiva realizzata da Cittadellarte in collaborazione con Lenzing: una rievocazione della foresta e della natura, che si articola in più entità cilindriche fatte a telaio nella quale il visitatore di Filo potrà addentrarsi, ritrovandosi circondato dalla massima espressione della materia: il filato.

La 58a edizione di Filo si svolge il 14 e 15 settembre 2022 a Allianz MiCo – Milano (via Gattamelata 5).