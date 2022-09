Candelo, un nuovo museo alla riscoperta di storia e sapori. E dagli USA arriva esperta per studi sul borgo

Continua l’impegno dell’Amministrazione di Candelo per la valorizzazione del Ricetto, con un altro importante risultato: all’interno del nuovo percorso di visita del borgo, che il Comune sta realizzando, sarà accessibile al pubblico anche il Piccolo Museo delle cose di cucina e pasticceria.

Un accordo tra Comune e proprietari ha portato infatti alla firma di un partenariato sperimentale che renderà questo spazio, pieno di piccole e grandi meraviglie, parte integrante dell’esperienza di visita al borgo medievale (di cui è già attiva la prima tappa tecnologica).

Il Sindaco Paolo Gelone spiega che “si sperimenta una concreta collaborazione pubblico-privato, all’insegna della cultura e della valorizzazione: ringrazio Valerio Angelino Catella e sono sicuro che sempre più dimostremo come a Candelo, dentro e fuori le mura, si possano raggiungere obiettivi comuni lavorando insieme come comunità attiva.” Il Piccolo Museo nasce nel 2000 da un’idea della Famiglia Angelino-Catella, già titolari del Ristorante “Fuori le Mura” di Candelo i quali decidono di rendere pubblica e visitabile la loro raccolta: attrezzature, stampi, arnesi, libri, documenti, fotografie, rame ed anche macchinari d’epoca inerenti al settore gastronomico, alberghiero e di pasticceria ed anche di uso casalingo e popolare.

Anima della collezione è proprio lo Chef Valerio Angelino C., che nell’ambito della pasticceria artistica e cioccolateria ha conquistato piazzamenti da podio nei principali concorsi internazionali, è giudice di gara internazionale WorldChef, dirigente della Federazione italiana Cuochi FIC e docente tecnico-pratico presso le più prestigiose scuole e centri didattici italiani nell’ambito gastronomico. Proprio la passione per la trasmissione dei saperi sulle tematiche del mondo gastronomico e food è alla base della collaborazione con il Comune, che lo ha contattato trovando ampia disponibilità e desiderio di collaborare: “Allo stato attuale -spiega Valerio- la raccolta comprende più di 4000 pezzi tra minuterie, stampini e grossi pezzi, destinata ad ampliarsi ulteriormente con nuovi acquisti, regali di amici, scambi tra colleghi, visite a mercatini ecc. Il Piccolo Museo è nato con il preciso scopo di poter trasmettere l’importanza della cultura e dell’arte della gastronomia nelle sue varie applicazioni artigianali, molto spesso legate ad un passato affascinante e goloso che rischia di andare perduto; ora, con la collaborazione del Comune, tantissimi visitatori potranno scoprire e apprezzare questi tesori di cucina e pasticceria.”

Il museo in passato era aperto solo occasionalmente durante alcuni eventi e grazie alla disponibilità del proprietario, ma ora potrà essere apprezzata dal pubblico andando a costituire un fattore di ulteriore attenzione alla visita del Ricetto e di Candelo. Il Sindaco Paolo Gelone spiega che “nonostante le difficoltà di questo periodo storico, stiamo realizzando passo dopo passo i nostri obiettivi per il paese, tra cui quello di un vero percorso di visita al borgo che, per la prima volta, offrirà a tutti la possibilità di scoprire davvero il Ricetto, dentro e fuori le mura: non più solo passeggiate “mordi e fuggi”, ma vere esperienze culturali varie ed interessanti, che invogliano a trascorrere sempre più tempo a Candelo e nel Biellese. Non ci sono formule magiche o meglio, in questo caso dato che si parla di cucina, non ci sono ricette segrete: alla sfiducia e al disfattismo che, anche visto il presente difficile che stiamo vivendo, purtroppo a volte appesantiscono l’Italia e anche il nostro Biellese, Candelo cerca di rispondere con la programmazione, la passione e l’impegno.

Un progetto assolutamente in linea con il nostro piano di sviluppo, che valorizza non solo il borgo ma anche la cultura gastronomica, rurale e artigianale che fa parte delle radici del nostro territorio, per un’esperienza di visita finalmente completa, coinvolgente, anche emozionante” La passione di Valerio Angelino C., infatti, si percepisce in modo quasi tangibile quando si entra in questa sua camera delle meraviglie, tutte desiderose a mostrarsi al pubblico. Tutti i pezzi della collezione hanno emozioni da condividere ed una storia da raccontare. Qualche esempio? “Ecco un paiolo da polenta -racconta Valerio- la cui particolarità sta nel fondo, dove si vedono più di 40 rattoppi: significa che apparteneva a una famiglia povera, che non poteva permettersi di cambiarlo e quindi, quando si creava un foro, lo chiudeva alla bell'e meglio".

“Ultimamente -continua Valerio- è stata donata anche una vecchia planetaria di fine ‘800 con vasca in rame e fruste in legno, ed è stato commovente ascoltare il nipote del pasticciere raccontare dei suoi ricordi da bambino quando, negli anni ’30, si avvicinava a quella vecchia macchina per assaggiare le creme che il nonno preparava.” Le storie sono tantissime e aspettano solo di essere raccontate e ascoltate, perché quelli che ad un primo sguardo appaiono strumenti curiosi mai visti o “ferrovecchi”, possiedono anche un’anima (fatta di cultura, memorie, ricordi, saperi tecnologici perduti) e meritano di essere salvati da qualche polverosa soffitta o peggio dalla rottamazione. Simone Emma, Responsabile del Settore Cultura e Turismo, anticipa che “dopo aver definito l’accordo, ci aspetta un grande impegno per rendere onore al valore di questa bellissima collezione, che è davvero un piccolo scrigno di curiosità di grande rilievo culturale e che diventerà sicuramente una delle attrazioni più apprezzate dai visitatori: ora spetta a noi dare voce a questi oggetti. Il lavoro è già iniziato e non saremo da soli: grazie ad alcuni contatti e visite a Candelo da parte della celebre Università di Scienza Gastronomiche di Pollenzo, abbiamo ricevuto anche l’interesse di una laureanda a focalizzare i suoi studi proprio sul Ricetto e sul Piccolo Museo.”

La studentessa si chiama Kiva Victoria Talty, è statunitense ed è in Italia per seguire il Master di Gastronomia all’ Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Ha conseguito titoli di studio e certificati presso il Spring Hill College e l’Harvard Extension School, oltre ad esperienze presso il Milwaukee Public Museum (Wisconsin) e il Botanical Garden di Naples (Florida). Kiva, che è già stata a Candelo per un sopralluogo nel mese di agosto, con grande entusiasmo spiega che “La mia ricerca nel vostro bellissimo comune si concentrerà sulle collezioni del piccolo museo: come il cibo, la tradizione e la metodologia sono rappresentati ed espressi attraverso la cultura materiale; come le tradizioni alimentari possano essere interpretate, conservate e rivitalizzate; e le sfumature e l'importanza della progettazione delle collezioni museali per rendere tutto fruibile al pubblico in modo chiaro, interessante e moderno. Mi impegnerò per sfruttare al meglio questa opportunità che mi state offrendo: ve ne sono grata.”

Il Sindaco chiude con un invito rivolto a tutta la comunità di Candelo: “Kiva vorrebbe trascorrere un periodo a Candelo per i suoi studi e per approfondire gli aspetti culturali e museali del Ricetto e del Piccolo Museo delle cose di cucina e pasticceria. Il nostro Settore Cultura la accoglierà tra uffici e Biblioteca per permetterle di studiare in loco e la supporterà nel lavoro di pianificazione e ricerca. Sarebbe bellissimo che qualche Candelese si facesse avanti per ospitarla a partire da ottobre offrendole una camera in cui dormire, così da permetterle di non fare la pendolare. È una ragazza, oltre che molto preparata, anche dolce ed educata: dimostriamo ancora una volta l’accoglienza e il grande cuore di Candelo.”