Biella, gita a Cannero Riviera e Cannobio riservata alla terza età

L'Assessorato alle Politiche Sociali per celebrare la festa dei Nonni (2 ottobre) ha organizzato una nuova iniziativa: la gita a Cannero Riviera e Cannobio. La quota individuale di partecipazione è di € 43,00 per un numero minimo di 25 partecipanti. L'iniziativa è rivolta prioritariamente ai cittadini residenti in Biella con età pari o superiore a 60 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Programma:

Ore 7.25: Partenza da P.zza Lamarmora

Ore 7.30: Partenza da c.so 53° fanteria zona edicola stadio

Ore 10.00 ca: Arrivo Cannero ed incontro con la guida per una passeggiata guidata nelle vie del centro, partendo dal Lido con visita del Parco degli Agrumi che ospita molte varietà di agrumi provenienti da tutto il mondo.

Si prosegue con una sosta alla Grotta della Rivisitazione di Lourdes e arrivo alla Piazzetta degli affreschi, una piccola piazzetta in ciottoli. Le pareti degli edifici che si affacciano sulla piazza sono interamente affrescate con immagini che raccontano la storia del paese.

Ore 13.00: Pranzo

Nel pomeriggio passeggiata guidata nell’altro celebre comune dell’Alto Lago Maggiore, Cannobio con sosta Santuario Santissima Pietà.

Ore 17.00: Partenza verso la località di rientro.

Link al volantino esplicativo:https://www.comune.biella.it/sito/file/biellaonline/evidenza/2022/uffici.