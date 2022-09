Ato2: 700 milioni di investimenti nel nuovo piano trentennale

Settecento milioni di investimenti in trent'anni, per razionalizzare la rete idrica e fognaria di vercellese, biellese e casalese, abbattere la dispersione causata da tubazioni obsolete, convogliare gli scarichi a pochi depuratori moderni e di grandi dimensioni, tenere sotto controllo i costi di gestione e, di conseguenza, gli aumenti.

Ato2, l'Autorità d'Ambito che gestisce il ciclo idrico integrato ha presentato, giovedì mattina, il piano di investimenti trentennale, redatto guardando a obiettivi alti. Suddivisi per macro aree, 303 milioni e 500mila euro saranno dedicati al biellese, 296 milioni al vercellese, poco meno di 38 milioni di euro per la Valsesia e 96 milioni per l'area casalese.

«Gli investimenti più rilevanti – ha spiegato il presidente di Ato2, Claudio Corradino, sindaco di Biella – sono dedicati all'interconnessione e al rifacimento delle reti obsolete. Riusciremo a collegare tutto il territorio attraverso connessioni che vadano dalle dighe biellesi al Po, rinnovando le tubazioni e abbattendo il tasso di dispersione».

In Italia quasi la metà dell'acqua potabile va persa a causa delle tubature groviera; in Ato2 si scende al 37% che è comunque un dato molto alto se si pensa che Vercelli e Casale tengono bassa la media grazie al loro 20% di acqua dispersa dalle tubature.

L'altro pilastro del piano prevede la dismissione dei piccoli depuratori comunali per creare una rete di depurazione che passi attraverso strutture moderne ed efficienti: per il biellese, la valorizzazione dell'impianto di depurazione della Vallestrona, per la Bassa vercellese, il collegamento dei comuni dell'ex Coser e di tutti i centri minori con il depuratore di Casale; per l'alessandrino il rifacimento della rete fognaria di Valenza. Sul fronte vercellese un altro investimento importante riguarderà il rifacimento delle reti, un nuovo campo pozzi per Stroppiana e l'interconnessione con il campo pozzi di Vercelli.

Un programma da 720 milioni di euro in trent'anni, 57 euro per abitante, che Ato2 vuol far partire nel 2024, contestualmente all'affidamento dei servizi al futuro gestore unico. Un percorso irto di passaggi spinosi quest'ultimo: attualmente sono cinque i gestori attivi sul territorio (erano sette fino a pochi anni fa) e la speranza dei vertici di Ato2 è che il percorso verso la creazione di un soggetto unico prosegua.

Sarà proprio dall'affidamento della gestione che arriveranno i fondi per gli investimenti; intanto saranno i sindaci a comunicare, nei prossimi mesi, le priorità di intervento che entreranno a far parte del piano d'area, con le opere puntuali che devono essere realizzate.

«Abbiamo scelto la prospettiva più ambiziosa – ha detto Marco Torriano, sindaco di Balzola, vice presidente Ato2 e referente per l'ambito casalese – come avevano fatto i nostri predecessori nel 2002. E' grazie a quel piano di investimenti se, quest'estate, solo l'1% della popolazione ha patito i disagi a causa della siccità».

E, in tema di disagi, questa volta di tipo economico, che attendono i consumatori dietro l'angolo, Corradino ha ricordato che quest'anno Ato2 ha aumentato le tariffe del 3%, principalmente per far fronte alle aumentate spese per l'energia elettrica. «L'obiettivo – ha detto – è di mantenere il più possibile basse le spese per le famiglie anche nel prossimo futuro».