4 nuovi autovolex nel vicino Vercellese, ecco dove saranno

Dal 15 settembre, nel territorio provinciale di Vercelli verranno attivati 4 nuovi autovelox (che aggiunti ai 13 pre esistenti, saranno in tutto 17).

Uno a Montonero, direzione di marcia Santhià (strada provinciale 11 “Padana sup” al km 67+799Uno i prossimità del bivio di Quinto (strada provinciale 230 “Di Massazza” al km38+812).

Due, con sistema tutor, lungo la 31 bis del Monferrato: direzione di marcia Trino, il primo, direzione di marcia Crescentino, il secondo. limite da non superare è di 90 km orari.

«Sono tratti di strada con alta densità di traffico e, purtroppo, anche con tanti incidenti» ha spiegato l'assessore provinciale al personale e alla viabilità, Massimo Camandona. «Autovelox che vengono attivati (non per fare cassa, ma per evitare drammi stradali) su richiesta di utenti e dei sindaci del territorio» ha detto ancora.

Poi. Senza date, perché ci sono problemi di costi, per aumentare la sicurezza del traffico stradale la provincia intende realizzare nuove rotonde a Desana e Stroppiana. Nel frattempo potrebbero essere attivati semafori intelligenti, capaci insomma di “leggere” il traffico dei veicoli.