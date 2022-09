Crevacuore, concluso l'intervento al parco giochi

Si sono conclusi gli interventi finanziati dal comune di Crevacuore sul parco giochi. “L'impegno è di circa 10mila euro per la posa dei nuovi giochi in linea con le normativa sulla sicurezza – spiegano dall'amministrazione comunale - I lavori coordinati direttamente dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, Marzia Barberis Negra, sono stati effettuati dalla società Barbi Green che già era intervenuta per l'area verde dedicata alla scuola primaria”.