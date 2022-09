Water Festival 2022, le gare in streaming e l’emozione di correre sulla biposto di Formula 2

La scia di emozioni trasportata dal Water Festival 2022 non si è ancora esaurita: sono stati tre giorni - dal 2 al 4 settembre - in cui il Lago di Viverone si è arricchito dei valori tipici dello sport e, in particolare della motonautica, grazie al Rainbow Team, che ha organizzato per il quarto anno consecutivo l’evento in sinergia con la Federazione Italiana Motonautica.

I migliori giovani (e non solo) di tutta Europa si sono dati battaglia nella sfida valida per il Mondiale di GT30, la massima categoria giovanile. Non meno accattivante è stato il confronto tra i piloti più esperti della Formula 2, nell’International Race “Trofeo Piemonte” che assegnava il Campionato Italiano. E si è potuta apprezzare anche la Formula Junior Èlite, con tanti giovanissimi driver che senza risparmiarsi hanno combattuto per il titolo nazionale. Perché, dunque, non continuare a viverle queste emozioni? Sulla pagina Facebook del Rainbow Team è infatti possibile rivivere tutte la gare - le 4 manche di GT30, le gare di ripescaggio più la gara finale di Formula Junior e le due sfide di Formula 2 - con le live streaming andate in diretta durante i tre giorni sul lago biellese grazie all’aiuto di Newsbiella.it: i video si trovano infatti anche sulla pagina Facebook della testata online e sul profilo della Federazione Italiana Motonautica!

Nel weekend è stata poi protagonista l’imbarcazione biposto di Formula 2 guidata da Fabrizio Bocca - team principal del Rainbow Team e campione del mondo di Formula 1 nel 1992 - che ha fornito un’opportunità unica: sfrecciare sulle acque del lago e vivere le sensazioni provate da un vero pilota. In tanti si sono voluti sedere al fianco di Bocca, dai tanti turisti e curiosi passati per il Lungo Lago, fino ai componenti dei team che hanno preso parte alla rassegna, ma anche giornalisti e personalità istituzionali. Un’occasione unica che però la squadra monferrina tenterà di non far restare tale: un’ulteriore chicca firmata Rainbow Team!