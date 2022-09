Rally, Biella Corse in forze al “Citta’ di Torino”

Un nutrito gruppo di equipaggi Biella Corse sarà in gara, sabato 10 settembre , al Città di Torino, Rally moderno, Rally storico e Regolarità Sport, che partirà la mattina da Givoletto (Torino) e si concluderà, a fine giornata, a Pianezza (Torino).

Rally moderno. Alla 37ma edizione del Rally Città di Torino prenderanno parte tre equipaggi e due navigatori Biella Corse. I primi a prendere il via, con il numero 22, saranno il canavesano Elvis Grosso e la biellese Ornella Blanco Malerba, nuovamente in gara insieme su di una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5) preparata e assistita in gara dalla Miele Racing di Cuneo. “Per me il Città di Torino, evento in cui, anni addietro, ho iniziato a correre, è un po’ la gara di casa; lo faccio con un’ottima vettura e una navigatrice con cui mi trovo molto bene … sarà un bel rally!”.

Con il numero 52 debutteranno invece con le insegne Biella Corse Alessandro Negri e Ratnayake Harshana, alla guida di una Ford Fiesta (gruppo RC4N, classe Rally4). Alessandro è “figlio d’arte”, essendo suo padre il mitico Davide Negri, che spesso ha gareggiato con le insegne di Biella Corse. La navigatrice è originaria dello Sri Lanka e ha già gareggiato più volte con Alessandro (l’ultima al recente Rally Lana).

Poche posizioni più dietro entreranno poi in gara Fausto Ingignoli e Simone Bottega, alla guida di una Peugeot 208 VTI (gruppo RC4N, classe Rally4).

Ed ecco i navigatori Biella Corse al via a fianco di piloti di altra scuderia. Il 31 sarà il numero di gara della Mitsubishi Lancer Evo IX (gruppo RC2N, classe N4) su cui gareggerà Enrico Gatto, in coppia con il pilota Jason Bosotti; mentre Stefano Bruno-Franco sarà in coppia con Simone Celegato sulla Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4) numero 58.

Rally Storico e Regolarità Sport Città di Torino. Ci sarà un equipaggio Biella Corse al 12° Rally Storico Città di Torino, mentre tre saranno i “Biella Corse” al via della Regolarità Sport.

A correre nel Rally Storico, per la prima volta con le insegne Biella Corse, saranno, con il numero 216, Tiziano Biagioni e Raffaello Biagioni, alla guida della Volkswagen Golf GTI (gruppo 4 J2, classe A>2000) del Team Binati.

Nella Regolarità Sport, invece, torneranno in gara, con il numero 305 sulle portiere della loro Peugeot 205 Rallye (divisione 9) David De Faveri e Marco Blotto, che hanno rinunciato a correre il recente “Grappolo Storico” (che li aveva visti vincenti la passata stagione) per concentrarsi sulla gara torinese. A seguire, con il numero 310, altro debutto in casa Biella Corse, partiranno Antonio Giosuele e Daniele Giosuele in gara con l’Autobianchi A 112 Abarth (divisione 2) del Team Binati. Infine, “last but not least” (ultimo ma non meno importante), saranno nuovamente al via con le insegne Biella Corse e il numero 311 a identificare la loro Fiat 850 Sport Coupé (divisione 2), Roberto Viganò e Pieraldo Giacobino, vincitori della Regolarità Sport della passata edizione del Città di Torino.

Sei le speciali in programma, ricavate da due passaggi sui tracciati “Lys” (di 15 chilometri), “Colle della Dieta” (di 7,50 chilometri) e “Monastero” (di 14,00 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 303,58 chilometri, di cui 73 di prove cronometrate.