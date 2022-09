Pundran an Corsa slitta a ottobre

Slita di quasi un mese Pundran an Corsa, in programma sabato 10 settembre. Lo comunicano gli organizzatori con una nota stampa: “Pundran an Corsa torna per la nona edizione con calendario rinnovato rispetto al passato, la corsa slitta a sabato 1 ottobre si corre la 6 km. non competitiva a passo libero organizzata dall’oratorio San Lorenzo con la partecipazione del Gruppo Alpini di Ponderano. Possibilità di iscriversi alla camminata per chi non vuole correre e a seguire Pasta Party in oratorio. Le iscrizioni dalle ore 16 presso l’oratorio San Lorenzo, mentre per informazioni si possono contattare Sergio 339 5694078 o Don Andrea 015 541250”.