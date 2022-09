Al Trofeo Veglio 4x4, buona prova per Manuel Pè di Biella Corse

Al Trofeo Veglio 4x4 2022 buona prova per il Biella Corse - Foto archivio newsbiella.it

Buona prova del giovane pilota di Biella Corse Manuel Pè al 35° Trofeo Veglio 4x4, prova valida per il Campionato Italiano Velocità Fuoristrada by FIF, disputata sabato 3 e domenica 4 settembre all'Autodromo Seletto di Veglio.

A Manuel Pè è stato attribuito il secondo premio nella speciale classifica "best of show" del sabato.

“La gara è andata bene. -commenta Pè - Mi sono divertito e ho tenuto fino in fondo giocandomi il secondo posto di classe e arrivando a essere anche ottavo assoluto, che, su venti partecipanti e con una Suzuki con le balestre e quasi di serie, non è cosa da poco. Mi sono “giocato qualche jolly”, rischiando anche di capottare, ma sono riuscito a ripartire senza danni. Ottima la vettura, grazie anche all’assistenza di Gianluca Franco, che mi segue in gara”.