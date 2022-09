A Sandigliano si scende in campo per la 16° Camminata di Sandigliano – Trofeo Renato Zanetto (foto di repertorio)

È tempo di tirare fuori gli scarponi e prepararsi alla 16° Camminata di Sandigliano – Trofeo Renato Zanetto, manifestazione non competitiva di corsa da 6 chilometri e camminata ludico motoria da 3 chilometri circa, organizzato dal gruppo ANA di Sandigliano, col patrocinio del Comune e la collaborazione tecnica dell'AS Gaglianico 1974.

Il programma di stasera, 7 settembre, prevede il ritrovo alle 18 presso la sede della Pro Loco di Sandigliano (zona Piscina Pralino) con partenza alle 18.45 del minipercorso per bambini; seguirà il via, a 15 minuti di distanza l'uno dall'altro, della camminata (ore 19) e della corsa (ore 19.15). Al termine, cena a base di risotto e tagliere e premiazioni finali. Per info: 338.3305239, 340.7135357 e 339.7123903.