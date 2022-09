Compagne, una storia al femminile del Partito Comunista Italiano. Incontro con Livia Turco

Giovedì 15 settembre alle 18 presso la sede della Fondazione Biella Domani ( via Trieste angolo via Piave a Biella) verrà presentato il libro : " Compagne, una storia al femminile del Partito Comunista Italiano ". All'iniziativa sarà presente l'on. Livia Turco, autrice del libro e dirigente di primo piano del Pci/pds/ds e dei dem.

Nel 1986 entra a far parte della Segretaria Nazionale del Pci, con l'incarico di Responsabile delle donne. Nel 1995 è eletta Presidente della Commissione Nazionale per le pari dignità e pari opportunità della Presidente del Consiglio dei Ministri. È Ministra della solidarietà sociale dei governi dell'Ulivo dal 1996 al 2001 e Ministra della Salute dal 2006 al 2008. È Presidente della Fondazione Nilde Iotti. Alla presentazione del libro interverranno Silvia Delzoppo, autrice del libro su " Alba Spina" figura storica del pci biellese e Marvi Massazza, dirigente della Cgil e attuale segretaria dello Spi Biellese.

"Il libro di Livia Turco - ricordano Wilmer Ronzani e Mauro Barzan, Presidenti del Consiglio di Indirizzo e di Amministrazione della Fondazione Biella Domani- si colloca all'interno delle iniziative che la nostra Fondazione promuoverà per ricordare il centenario della fondazione del pci". Come giustamente viene ricordato da Livia, "per milioni di donne la parola compagna ha significato scoprire il senso della propria vita all'interno di una storia collettiva. Ha significato vivere l'esperienza della sorellanza, la sua forza, la sua bellezza e anche la cura di cui necessità. La parola compagna contiene un passato che è sempre presente ".

"Il libro ricostruisce - proseguono Ronzani e Barzan - la storia del pci attraverso il ruolo che all'interno di esso hanno avuto le donne di cui Livia Turco è stata una delle esponenti più autorevoli e rappresentantive. La serata sarà l'occasione per ricordare Alba Spina, figura storica della Federazione del pci biellese attraverso le parole di Silvia Delzoppo".