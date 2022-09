I migliori outfit per l’autunno

Si avvicina l’autunno e come ogni anno, soprattutto per le più attente al mondo fashion, è giunto il momento di aggiornarsi su quelle che saranno le prossime tendenze della stagione autunno/inverno.

Quest’anno le sfilate dei migliori marchi sono state caratterizzate da una presenza molto marcata di colorazioni che ricordano quelli della natura proprio in questa stagione. I toni caldi sono stati i veri protagonisti: sono moltissimi infatti i capi presentati nelle versioni color marrone e arancione, anche se non è mancato un elemento a sorpresa. Nelle sfilate di Valentino, ad esempio, a primeggiare è stato il fucsia acceso, sintomo che sarà questo il colore prediletto per la nuova stagione.

Mantiene invece inalterato il proprio fascino il little black dress, un capo che assolutamente è sempre attuale e che non può di certo mancare all’interno dei vostri guardaroba. Grande spazio anche a canotte e reggiseni con il ferretto, da sfoggiare come un capo di abbigliamento al di sotto di giacche e blazer, in sostituzione ai crop top. Per quanto riguarda i pantaloni, la moda sembra non badare al freddo: largo quindi a hot pants, meglio ancora se di pelle o in jeans, da abbinare a pellicce, rigorosamente sintetiche.

Per quanto riguarda gli accessori, sono tornate di forte tendenza le slingback, meglio ancora se colorate, mentre per le borse meglio optare per una a bauletto se non avete necessità di portarvi dietro molte cose. Se così non fosse, niente paura, potete selezionare anche una maxi borsa o a mezzaluna, anch’esse di tendenza quest’anno.

Per essere sempre al passo con la moda e allo stesso tempo risparmiare, potete scegliere di acquistare i capi sul sito “About you”, dove potrete trovare migliaia di capi di abbigliamento, accessori a prezzi competitivi. Inoltre avete la possibilità di ottenere una riduzione del prezzo inserendo ne carrello di about you buono sconto che potete trovare sul sito di Kuplio.it, ottenendo uno sconto del 50% o la spedizione gratuita.

Se poi la vostra voglia di shopping non è stata ancora soddisfatta, il nostro consiglio è quello di visitare il sito di Ulla Popken, dove oltre ai capi di abbigliamento coerenti con le ultime tendenze in fatto di moda, potrete trovare una selezione di intimo e lingerie. Anche in questo caso, attraverso la piattaforma di Kuplio.it è possibile ottenere un codice sconto ulla popken che vi permetterà di acquistare a prezzi scontati o usufruire della spedizione gratuita. Cosa aspetti? Corri a fare shopping in totale libertà!