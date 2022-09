Agricoltura in ginocchio anche nel Biellese, la testimonianza di Davide Perotti

Il mese scorso il Sole 24 ore pubblicava dati allarmanti sulla situazione legata al sistema agricolo italiano in generale, e piemontese in particolare: colpa della siccità e di circa un 60% in meno di precipitazioni che hanno trasformato il Nord Italia in una terra arida e con scarso sviluppo della produzione (si pensi solo al danno per le coltivazioni risicole della nostra provincia).

Ne fanno le spese in primis proprio gli allevatori che sono giustamente preoccupati per i loro capi di bestiame. Secondo il Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, e riportate dagli organi di stampa nei giorni precedenti, un allevamento su dieci è destinato a chiudere i battenti nelle prossime settimane se non saranno presi provvedimenti drastici per venire incontro alle esigenze del comparto. Ma quello che riguarda noi consumatori lo possiamo già trovare sui banchi dei supermercati e dei negozi con il prezzo del latte che sta andando verso i due euro al litro, più di un litro di super verrebbe da dire.

Ne abbiamo parlato con un allevatore biellese Davide Perotti, dell’omonima società agricola con sede a Cerrione, che gestisce una superficie tra terreni di proprietà e di coltivazione di 54 ettari e con un parco animali superiore alle duecento unità: “E’ una situazione grave quella che stiamo vivendo al di la della siccità, un problema grave che ha colpito le nostre attività. L’aspetto più deleterio è quello relativo all’aumento dei costi. Per le nostre coltivazioni i concimi sono passati da 30 euro al quintale fino a 112; per i cereali rivolti agli animali il mais è passato da 18 a 38 euro al quintale. Idem per la farina di soia da 35 a 60. Se poi guardiamo i costi dell’energia facendo un parametro degli ultimi due anni una bolletta energetica viaggia da 3000/4000 euro per arrivare a oltre 10.000. Con costi del genere la nostra attività è decisamente in pericolo, abbiamo ottenuti fondi con il PSR che rischiamo di aver buttato”.

Logico chiedere a questo punto quali le soluzioni per tenere in vita un comparto fondamentale per le nostre esigenze. “Abbassamento delle bollette e costi calmierati: questo chiedono gli imprenditori agricoli. La politica del governo e delle istituzioni deve andare in questa direzione” chiosa Davide Perotti. I prossimi due mesi saranno decisivi.