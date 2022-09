Biella, salta Musica in Piazza per maltempo

Salta Musica in Piazza a Biella. L'evento, in programma dalle 21 di stasera, mercoledì 7 settembre, presso i giardini Zumaglini, è stato rinviato al prossimo 15 settembre. Lo rende noto il comune di Biella con una nota: “Il possibile maltempo ha costretto gli organizzatori a rinviare la serata. Il nuovo appuntamento è fissato per giovedì 15 settembre”.