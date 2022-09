Ucciso impresario edile con tre fucilate nel Canavese

Fatmir Ara, l'impresario edile di origine albanese trovato morto sabato a San Carlo Canavese, è stato ucciso con tre colpi di fucile caricato a pallettoni.

Chi ha sparato lo ha colpito alla testa. E' quanto ha stabilito l'autopsia eseguita ieri. La morte dell'uomo, 43 anni, risalirebbe a venerdì, giorno in cui era scomparso da casa: era attesa in un cantiere dove non è mai arrivato.

I carabinieri di Venaria stanno ascoltando in queste ore parecchi testimoni per ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo.