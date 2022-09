Carabinieri in azione per una lite nata sull'autobus di linea. È successo ieri, 6 settembre, a Cossato: stando alle ricostruzioni del caso, una donna priva di biglietto si sarebbe rifiutata di acquistarlo e avrebbe alzato la voce con l'autista. Allertati immediatamente, i militari dell'Arma hanno riportato alla normalità la situazione: in seguito, la 64enne ha acquisito il titolo di viaggio.