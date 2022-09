Cavaglià, estirpa una pianta senza motivo ma viene immortalato dalle telecamere

Strappa un'aiuola senza apparente motivo ma viene immortalato in lontananza dalle telecamere. Ne dà notizia il comune di Cavaglià attraverso i propri canali social, con la condivisione di un video che registra quanto accaduto. “Amministrare un paese regala momenti gioiosi e altri meno, ogni giorno affrontiamo con dedizione nuove sfide per il bene del paese, molte volte le vinciamo, a volte commettiamo errori e accettiamo con piacere le critiche costruttive e cerchiamo di migliorarci – scrive nel post l'amministrazione comunale - Capitano sempre più spesso però episodi incresciosi che vanno a ledere il patrimonio comunale e quindi di tutta la comunità. Vi proponiamo quanto una telecamera ha 'catturato' nella piazza Palatucci: un 'signore' che estirpa una pianta messa a dimora nelle nuove aiuole; lo ringraziamo per il lavoro di 'pulizia' e manutenzione effettuato. Sono gradite segnalazioni agli agenti della Polizia Locale per individuare il soggetto”.