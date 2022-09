Cossato, cambia la circolazione in piazza Croce Rossa per manifestazione politica

Il comune di Cossato informa che, per permettere finalità di propaganda elettorale, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Croce Rossa (spazio antistante il mercato coperto) per tutte le categorie di veicoli ad eccezione di quelli eventualmente al servizio dell'organizzazione dalle 16:30 alle 24:00 dei giorni da venerdì 9 a domenica 11 settembre.