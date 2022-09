Luoghi del Cuore FAI 2022, la Delegazione di Biella invita a sostenere la candidatura della Burcina

In vista del secondo aggiornamento della classifica dei Luoghi del Cuore in programma per il 20 settembre, la Delegazione FAI di Biella invita i biellesi a votare per la candidatura del Parco della Burcina.

La Delegazione FAI di Biella, nel suo progetto di valorizzazione e promozione delle bellezze del territorio locale, ha scelto infatti di sostenere in questa edizione de I Luoghi del Cuore la candidatura del Parco della Burcina; un giardino storico, amatissimo dai Biellesi e tra i luoghi del territorio più apprezzati anche fuori provincia; un luogo dal valore storico e naturalistico straordinario, un patrimonio capace di creare interesse nazionale, la cui conservazione e valorizzazione deve essere prioritaria per la comunità locale. Il FAI riconosce l’importanza dell’ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future, e la Delegazione di Biella, nel solco della visione nazionale, invitando tutti i Biellesi a votare il Parco della Burcina, ne riconosce il valore fondamentale per la qualità ambientale del territorio e anche quale volano di uno sviluppo turistico sostenibile. Per il Parco della Burcina potrebbe essere l’occasione di ottenere un prezioso sostegno non solo per le fondamentali attività di manutenzione, ma anche per investimenti volti al miglioramento del patrimonio botanico e delle infrastrutture e alla promozione delle attività scientifiche, didattiche e ludiche curate dal Centro di documentazione e valorizzazione dei giardini storici del Biellese, con sede all’interno del parco stesso.

All’invito al voto della Delegazione FAI Biella, si unisce anche Guido Piacenza, dodicesima generazione di una famiglia nelle cui vene, a partire dall'avo Giovanni, creatore della Burcina, scorre la passione per il verde e le piante: “Il Parco della Burcina è stato sin dall’inizio un vero amore per le generazioni dei Piacenza. Mio nonno Felice lo chiamava ‘là me spusa’. Tutto ebbe inizio quando il mio bisnonno Giovanni, allora sindaco di Pollone, acquistò alcuni terreni per rimpinguare le casse del Comune. Nel 1848 fece mettere a dimora 5 sequoie (da poco introdotte in Europa dalla natia America) per celebrare la promulgazione dello Statuto Albertino. Fu poi il figlio Felice a lavorare alla sua trasformazione, compresa la spettacolare conca dei rododendri. La Burcina è un parco amatissimo dai biellesi, votarla oggi nel censimento dei Luoghi del Cuore FAI significa compiere un gesto d’amore verso il territorio”. Attualmente il Parco della Burcina si colloca al 299° posto in classifica con 133 voti. Con 2500 voti è possibile partecipare al Bando del FAI per il recupero/restauro/riqualificazione del luogo, o per iniziative volte alla sua promozione e valorizzazione.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CENSIMENTO

Fino al 15 dicembre 2022: sul sito www.iluoghidelcuore.it selezionando “Burcina” in tutti i siti in cui la Delegazione FAI Biella sarà presente con i propri banchetti con il modulo cartaceo di raccolta voti dedicato, che ciascun cittadino può scaricare dal sito www.iluoghidelcuore.it facendosi promotore della candidatura della Burcina

CENSIMENTO I LUOGHI DEL CUORE

Il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e con il patrocinio del Ministero della Cultura, lancia l’undicesima edizione de “I Luoghi del Cuore” e chiama gli italiani a partecipare ancora una volta al più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale italiano, che dal 2003 ha raccolto 9,6 milioni di voti in favore di oltre 39.000 luoghi in più di 6.500 comuni: luoghi cari, da salvare dall’abbandono, dal degrado o dall’oblio, perché siano recuperati e valorizzati, conosciuti e frequentati. Fino al 15 dicembre 2022 sarà possibile votare i propri luoghi del cuore e spingere più persone possibile a votarli, perché quanti più voti avranno, tanto più potranno accedere al finanziamento messo a disposizione dal FAI grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo per un progetto di restauro e valorizzazione. Con i voti ottenuti è possibile concorrere ai premi da 50, 40 e 30 mila euro, assegnati rispettivamente ai primi 3 luoghi classificati che avranno presentato un progetto di valorizzazione; dopo la pubblicazione dei risultati, FAI e Intesa San Paolo lanceranno inoltre il consueto bando per la selezione dei progetti di intervento in base al quale tutti i proprietari (pubblici o non profit) e i portatori di interesse dei luoghi che avranno ottenuto almeno 2.500 voti potranno presentare alla Fondazione una richiesta di sostegno sulla base di specifici progetti d’azione.