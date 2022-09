Biella Estate: è iniziato un settembre di grandi eventi

La rassegna Biella Estate aveva promesso un settembre vivace e ha mantenuto la parola con eventi ad altissimo numero di presenze ed anche molto differenziati fra loro ma settembre è ancora agli inizi e il prossimo weekend ci saranno ancora molte iniziative in città. L’Assessore alla Cultura del Comune di Biella si dice soddisfatto del bilancio di questa rassegna che ogni anno porta in città eventi consolidati ma anche proposte nuove.

L’Assessore spiega inoltre che questo weekend avremo in città ancora musica, teatro e degustazioni, in particolare due eventi fortemente voluti dall’Amministrazione, uno al Piazzo dedicato ai giovani o a chi vuole ballare sotto le stelle, Back to Cancello, e l’altro nel cuore di Biella fra teatro, architettura e degustazioni dei nostri ottimi vini locali, BalconVini in Scena. Ricorda anche che quest’anno il clima ci ha aiutati regalandoci un’estate bella e calda che si sta ancora protraendo, l’invito a partecipare ai prossimi eventi, che per tutto settembre porteranno ancora grande animazione, è per tutti!

Il programma del weekend con la descrizione degli eventi:

Back to Cancello

Venerdì 9 settembre dalle ore 20.30 alle ore 24.00, Piazza Cisterna sarà animata dalla musica del Dj set con una selezione di grandi successi musicali degli anni '90 e non solo.A cura di Fabrika BiellaInfo: apsfabrikabiella@gmail.com | 331 868 2102

BalconVini in Scena

Sabato 10 settembre a partire dalle ore 17.00, si terrà nel centro della città di Biella un percorso enogastronomico attraverso degustazioni di vini del nostro territorio, accompagnate dalle performance di musicisti e di attori teatrali dai balconi del centro Città, che si trasformeranno in location uniche ed emozionanti. Il progetto “BalconVini in scena” verrà realizzato grazie al supporto di ATL Biella Valsesia Vercelli Biella Turismo, della Città di Biella e alla collaborazione di Famiglia Ramella con Ais Biella. A cura di Pro Loco Biella e Valle Oropa Info: proloco.biella@gmail.com

Fiera di San Bartolomeo

Da sabato 10 a domenica 11 settembre dalle ore 8.00 presso il Santuario di Oropa (nell'area del prato grande) sarà presente un'esposizione di animali e prodotti tipici della Valle di Oropa.A cura di Associazione Agro MontisInfo: www.santuariodioropa.it | 015 25551200

Atmosfere apollinee

Domenica 11 settembre dalle ore 18.00 nella chiesa di San Nicola da Tolentino a Biella (Costa del Vernato, 24) si terrà un concerto di musica classica con due eccellenze del territorio di fama nazionale: Giovanni Carraria Martinotti (pianoforte) e Tina Vercellino (violino). A cura Leo Club Biella. Info: www.leoclubbiella.weebly.com

La musica non ha età.. con i musicisti della scuola di musica Fabrika

Domenica 11 settembre dalle ore 15.30 alle 18.30 in via Battistero angolo via Italia, si esibiranno artisti del territorio della scuola di musica FabrikaA cura di Fabrika Biella. Info: apsfabrikabiella@gmail.com | 331 868 2102