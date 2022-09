Scuola, l'augurio del sindaco De Faveri al Professor Mario Massazza

Riceviamo e pubblichiamo.

"Gentilissimo Professore Mario Massazza,

sono a scriverle per esprimere il mio più sentito ringraziamento per tutto l'impegno profuso a favore della nostra Comunità in quanto Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese.

In questo anno ho apprezzato la sua costante ed instancabile presenza accanto a tutti gli istituti scolastici e l'attenzione dedicata alle realtà più piccoline come quella di Zumaglia.

La sua esperienza ha contribuito a far crescere e migliorare l'offerta formativa delle nostre scuole, ed ha aiutato noi amministratori a compiere scelte mirate a volte non semplici, ma sempre con l'unico interesse di mettere al primo posto i nostri studenti.

Il suo impegno e la sua tenacia hanno permesso di valorizzare l'apporto professionale degli educatori e dei collaboratori che operano nell'ambito del nostro istituto, e mi sento di dire anche nella mia persona.

Oltre alle sue doti professionali, ho apprezzato la sua disponibilità e la sua profonda capacità di ascolto in ogni occasione.

Augurandole il meglio per il suo futuro e il suo nuovo incarico. Le rinnovo da parte mia e di tutta l'Amministrazione Comunale di Zumaglia un ringraziamento speciale".