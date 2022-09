Leonardo De Grandi, è 2° per 92 millesimi a Lonato

Weekend da ricordare quello appena trascorso per il piccolo portacolori valsesserino della scuderia Rally & Co Leonardo De Grandi sulla pista South Garda a Lonato in occasione della gara di campionato kartsport circuit denominata "the summer of champion".

Ventiquattro partecipanti con De Grandi che si qualifica 3° assoluto (2° di categoria 60 mini sm) per terminare secondo in gara 1 per soli 92 millesimi dopo una serie entusiasmante di sorpassi, posizione confermata anche in finale, risultato merito del piccolo driver e del team Amc tech di Angelo Moscardi, sempre attento e minuzioso nella messa a punto del go kart di Leonardo.