Biella Next, riprende l'attività con il minibasket

Biella Next è lieta di comunicare la ripresa dell’attività del proprio settore minibasket dopo la sosta estiva. Il primo passo ufficiale sarà martedì 13 settembre alle 18 presso il Centro sportivo Rivetti (Viale Maccalè n. 23, Biella) dove è prevista una riunione con i genitori per presentare l’attività, gli orari e le relative quote.

Dal giorno successivo sono già in calendario i primi allenamenti in palestra con il seguente programma: mercoledì 14 settembre alle 17 riprenderà il gruppo Esordienti (annata 2011); venerdì 16 settembre alle ore 17 toccherà invece ai gruppi Teddy (annate dal 2018), Pulcini (annata 2017 e 2016), Scoiattoli (annate 2015 e 2014) e Aquilotti (annate 2013 e 2012) Tutte le attività saranno guidate dai nostri tecnici qualificati e svolte presso il Centro sportivo Rivetti con orari diversificati a seconda delle singole categorie.

Per contattarci si può inviare una mail a minibasket@biellanext.it o chiamare direttamente il nostro responsabile Luigi al numero 3335240921.