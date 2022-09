Crea la casa perfetta con dell’arredo personalizzato su misura

Quando si vuole avere un mobile perfetto per una stanza, che si adatti allo stile della propria casa e alle sue misure, occorre semplicemente sfruttare il servizio del sito Mobile su Misura, che permette di dar vita a un componente d'arredamento privo di ogni tipo di imprecisione.

Scopriamo ora come funziona il servizio e tutti i vari prodotti che possono essere creati sfruttando questo configuratore online.

I mobili su misura facili da creare

Quando si devono acquistare i mobili per la propria casa, molto spesso si va incontro a un grosso problema, quello delle dimensioni, che non risultano mai perfette per gli spazi a disposizione

Mobile su Misura rappresenta la scelta giusta per quanto concerne la realizzazione di arredi ideali per la propria abitazione, dato che il sito offre un servizio di configurazione semplice da usare e in grado di rispondere perfettamente a tutte le esigenze

Infatti, è possibile accedere e iniziare la creazione del proprio mobile partendo dai modelli a disposizione, personalizzandone le dimensioni: l'altezza, la larghezza e la profondità potranno essere facilmente impostate con un paio di clic.

I dettagli fanno la differenza

Quando si affronta la fase creativa della configurazione non bisogna solo ed esclusivamente focalizzarsi sulle dimensioni ma, al contrario, il sito web permette anche di realizzare un prodotto che viene customizzato sotto ogni punto di vista.

In questo caso la fase successiva è rappresentata dalla possibilità di scegliere gli allestimenti del mobile stesso come, per esempio, numero dei ripiani di una libreria, gli interni di un mobile per la TV e altri dettagli che permettono di dare vita a un arredo realmente perfetto e in grado di far fronte a tutte le proprie esigenze.

Grazie a questa fase creativa, quindi, si ha l'occasione di personalizzare il mobile sotto ogni punto di vista.

Inoltre anche il colore potrà essere scelto: in tal modo lo stile della propria abitazione e di tutti i diversi mobili già presenti potrà essere completamente rispettato, creando ambienti omogenei e completamente privi di incoerenze stilistiche.

Per rendersi conto “dal vivo” di tonalità e finiture è possibile richiedere l’invio gratuito di campioni colore, semplicemente compilando la richiesta presente sul sito.

Il configuratore di Mobile su Misura è quindi molto semplice da utilizzare e grazie alle varie anteprime sarà possibile personalizzare completamente il mobilio, dandogli uno stile specifico per un prodotto che sarà realmente bello da vedere.

Dalla cucina alla stanza da letto

I mobili su misura che possono essere creati su questo sito web sono molteplici e si parte ovviamente dalla semplice credenza per la cucina passando ai vari mobili che, invece, dovranno essere presenti nel salotto come, per esempio, quello per la TV oppure una libreria.

Sarà quindi possibile creare una casa completamente diversa rispetto quella standard composta da mobili che non hanno quel mordente particolare e che, di conseguenza, rendono eccessivamente “anonima” la propria dimora.

Sarà inoltre possibile acquistare anche diversi componenti aggiuntivi che permettono di creare una casa perfetta con uno stile originale ma omogeneo: grazie a tutte queste caratteristiche si potrà avere l'occasione di rendere l’ambiente unico e inimitabile rispetto alle proposte presenti sul mercato tradizionale.