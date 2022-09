Biella, conto alla rovescia per Back to Cancello

Saranno Peter e Micro dj a far ballare i partecipanti nella serata "Back to Cancello", prevista in piazza Cisterna Venerdì 9 settembre.

L'orario di inizio, come a più riprese ribadito nel divertente video pubblicato negli scorsi giorni sulla pagina dell'evento sarà alle 20.30, mentre il termine della manifestazione è fissato alle ore 23.59.

Sarà un modo per ricordare la discoteca "Al Cancello" , con la musica e lo staff che nei primi anni 2000 ha animato le serate del locale storico della città. L'ingresso è gratuito e consigliato ad un pubblico adulto.