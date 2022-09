Enrico Frandino, grande successo al Borderline Festival di Varallo

Grande successo per Enrico Frandino al Borderline Festival di Varallo dello scorso weekend. Il poeta dell'anima è stato invitato dagli organizzatori della rassegna di arte visiva e danza ed è salito domenica 4 incontrandosi con gli artisti e gli organizzatori dell'evento. Frandino ha realizzato video per i suoi canali social e stretto importanti collaborazioni dialogando con gli espositori e gli artisti.

"Una grande emozione condivisa con talenti unici e originali- dice Frandino- ho constatato il messaggio importante che l'arte di questi meravigliosi esponenti mi ha arricchito, sicuramente nasceranno spunti di contatto importanti per progetti di collaborazione", Fumetto, fotografia, dipinti con espressione di concetti vari ed originali sono presenti in una rassegna che cresce di importanza di anno in anno!