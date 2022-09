Ars Teatrando, una serata di danza internazionale insieme ad un pomeriggio tra le favole

Un galà di danza con ballerini di livello internazionale e un pomeriggio per i bambini a base di favole. Sono questi i prossimi due appuntamenti che impegneranno gli attori di Teatrando, reduci dal grande successo ottenuto dal “Tour noir”, proposto all’interno del festival #fuoriluogo.

“Che viva la danza” è il titolo del gala internazionale di danza che, organizzato da Sebastiano Mazzia, sarà proposto Sabato 10 Settembre alle 21 al Teatro Sociale di Biella. Classe 1997, cresciuto a Ponderano e poi a Magnano, Sebastiano Mazzia si è avvicinato alla danza all’età di 7 anni, frequentando la scuola Studio Danza Insieme di Daniela Tonso. Ha poi studiato alla scuola del Balletto di Toscana e infine a quella del Balletto di Vienna, dove si è diplomato.

A 19 anni ha firmato il contratto con la compagnia della Repubblica Ceca, prima come mezzo solista e ora come solista. Consapevole di quanta attenzione riceva la danza in Repubblica Ceca e di come invece in Italia sia quasi un’arte dimenticata e poco sostenuta, ha voluto organizzare questo gala per sensibilizzare su questo tema e ha scelto di metterlo in scena nella sua terra d’origine. È nato così uno spettacolo, che il ballerino ha ideato e organizzato in totale autonomia, sostenendo spese e occupandosi anche degli aspetti burocratici oltre che di quelli artistici, mosso dal desiderio di condividere la sua passione per la danza e il suo significato artistico e culturale. Il pubblico assisterà a un racconto danzato, che intreccia riflessioni sulla danza e sulla vita, affidate alle parole recitate e alle coreografie, che rafforzano con l’azione e il gesto i temi affrontati. Lo spettacolo mostrerà la bellezza della danza, la sua tecnica, ma soprattutto le emozioni di cui vive e che è in grado di trasmettere.

Protagonisti assoluti saranno lo stesso Sebastiano Mazzia e altri tredici ballerini di livello internazionale, professionisti dei più importanti teatri d’Europa, con cui attualmente lavora o che ha incontrato nel suo percorso formativo. Accanto a loro danzeranno anche alcuni allievi della scuola StudioDanzaInsieme, mentre gli attori di Teatrando interpreteranno un paio di scene e alcune letture registrate. In collaborazione con il Comune di Camburzano, nel pomeriggio di Domenica 11 Settembre, è previsto l’appuntamento con “Animali… in favola!”, un percorso in cinque tappe, per bambini e famiglie, che presenta scene teatrali e letture animate. Protagonisti dello spettacolo saranno gli animali, domestici e selvaggi, grandi e piccini, prede e predatori, innocui e feroci. Solo un paio di esseri umani si aggireranno tra lupi, cani, caprette, elefanti, rinoceronti, leopardi e sciacalli, ma anche bruchi, mosche, ragni e ranocchi.

I partecipanti, in piccoli gruppi, seguiranno un percorso che partirà dalla zona dell’Anfiteatro e proseguirà dietro alla chiesa per concludersi nel giardino della biblioteca. Ad accompagnarli saranno altri attori, che impersoneranno delle guide naturalistiche, fornendo informazioni, vere e scientifiche, riguardo ad alcuni degli animali protagonisti delle storie. Nelle favole, che sono elaborazioni letterarie e fantasiose, spesso gli animali sono infatti rappresentati in modo non fedele alla loro vera natura. In questi racconti, che hanno talvolta anche una finalità moraleggiante, diventano inoltre, loro malgrado, simbolo di vizi e virtù dell’umanità. Ecco perché, senza perdere il gusto per le loro strambe e divertenti avventure, può essere interessante conoscerne caratteristiche e comportamenti reali, insieme a qualche sorprendente curiosità. Si parte dalla zona dell’Anfiteatro ogni 20 minuti dalle 14.30 alle 16.30. L’ingresso è gratuito, ma occorre prenotare e scegliere l’orario di partenza, sul sito www.teatrandobiella.it oppure telefonando al 333.5283350.