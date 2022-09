Positivo alla guida, era sotto l'effetto dell'hashish: nei guai un 29enne

29enne finisce nei guai perché trovato sotto l'effetto di sostanza stupefacente alla guida della sua auto. È successo l'altra sera, a Tollegno, nel corso di un controllo effettuato dai Carabinieri che, insospettiti, hanno voluto vederci più chiaramente.

Una volta in ospedale e completati i test del caso, il biellese sarebbe risultato positivo agli accertamenti. In seguito, dopo una perquisizione, sarebbero stati trovati e sequestrati anche pochi grammi di hashish che il 29enne portava con sé. In seguito, è stato segnalato in Prefettura.