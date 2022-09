Biella, si spaccia per finanziere in centro estetico ma viene smascherato: manette per due uomini

Biella, si spaccia per un finanziere in un centro estetico ma viene smascherato: manette per due uomini (foto di repertorio)

Due uomini di 27 e 52 anni sono stati arrestati nei giorni scorsi dagli agenti di Polizia con l'accusa di rapina in concorso e anche, per uno di loro, di sostituzione di persona.

È successo sabato in pieno centro a Biella: stando alle ricostruzioni del caso, il giovane si sarebbe spacciato come finanziere, tirando fuori il portafogli, per motivi ancora da chiarire. Forse uno scherzo, come dichiarato dallo stesso davanti al giudice per le indagini preliminari, o uno stratagemma per ottenere qualche beneficio. La titolare avrebbe voluto vedere il tesserino di riconoscimento e, a quel punto, ne sarebbe nata una discussione.

L'altro uomo, nel frattempo, si sarebbe portato all'esterno della struttura. E, pochi istanti dopo, avrebbe visto uscire il giovane con la titolare aggrappata al corpo e una borsetta in mano, poi gettata verso di lui. Quest'ultimo non l'avrebbe raccolta e si sarebbe allontanato a tutta velocità. Anche il giovane, una volta divincolatosi dalla presa, ha cercato di far perdere le sue tracce mentre la borsetta è stata raccolta da un conoscente della titolare, che ha subito chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Conclusi gli accertamenti di rito, la Polizia si è messa sulle loro tracce e li ha intercettati in prossimità delle loro abitazioni, dove sono scattate le manette. Ieri mattina, sono comparsi davanti al Gip, insieme ai loro avvocati Sergio Gronda e Marco Romanello, nell'udienza di convalida: in tal sede, si è deciso per il giovane la misura dei domiciliari con braccialetto elettronico e possibilità di recarsi al lavoro; per l'altro, invece, è stato disposto l'obbligo di firma giornaliero.