Biella, scontro moto-auto alla rotonda di corso Europa: un ferito e lunghe code

Lunghe code si sono formate alla rotonda tra corso Europa e via per Candelo a causa di un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 11.30 di oggi, 6 settembre. A rimanere coinvolti, stando alle prime informazioni raccolte, un'auto condotta da una donna e una moto con a bordo un uomo.

Proprio quest'ultimo avrebbe accusato un dolore alla caviglia e, una volta assistito dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Indenne ma visibilmente spaventata la conducente dell'automezzo. Sul posto gli agenti della Polizia locale per la raccolta dei rilievi e la regolamentazione del traffico.