Masserano avrà la sua biblioteca, un angolo di cultura dedicato a Gino Strada

Ancora un mese di attesa e la comunità di Masserano avrà finalmente la sua biblioteca. Tutto ciò è stato reso possibile grazie all'impegno e alla determinazione di un gruppo di cittadini e consiglieri comunali che, insieme al Comune, ha rimesso in piedi uno spazio non più utilizzato da diverso tempo.

Ora, a pochi passi dal Municipio, sorgerà l'Angolo Libro, dedicato alla memoria di Gino Strada, il medico e fondatore di Emergency, scomparso nell'agosto 2021. “Da alcuni mesi stavamo lavorando a questo progetto – confida il consigliere Maria Alessandra Martini – Siamo pienamente soddisfatti di questa operazione che ha visto il sostegno di molti cittadini. In tanti, infatti, hanno donato i loro libri per un angolo dedicato alla lettura e agli eventi culturali. Li ringrazio di cuore”.

Un grande lavoro l'hanno sicuramente compiuto i volontari, tra l'intervento nello spazio designato e la catalogazione dei volumi, prossimi al migliaio. “Non smetteremo mai di renderli onore – afferma Martini – Siamo in dirittura d'arrivo e contiamo di inaugurare la biblioteca ad inizio ottobre. Poi, l'idea è di ospitare convegni e iniziative culturali, magari ospitando realtà artigianali di Masserano”.

Ma perchè l'idea di dedicare questo luogo al noto medico milanese? “Mai come in questo momento, tra guerre e deriva dell'umanità, c'è bisogno di dare speranza con i piccoli gesti che possono fare la differenza. Così, con l'apertura di una biblioteca, vogliamo offrire un servizio in più per i cittadini”. Il consiglio di biblioteca sarà formato, oltre che da Martini, anche da Luisella Mongrandi, Luisa Lancini, Andrea Marchesi, Pier Mario Peuto, Nicoletta Malinverni e Valeria Fulcheri. Inoltre, sono già attive le pagine social per aggiornare in tempo reale lo stato degli interventi e le iniziative in programma.