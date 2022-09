Biella, le proposte del Museo del Territorio Biellese per l’anno scolastico 2022/2023

Le proposte del Museo del Territorio Biellese per l’anno scolastico 2022/2023

Per l’anno scolastico 2022/2023 il Museo del Territorio Biellese ha preparato una ricca offerta didattica per approfondire la storia del territorio, dei reperti e delle opere d’arte conservati nelle sezioni permanenti del Museo.

Laboratori per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per le scuole secondarie di primo e secondo grado, aperti a tutte le scolaresche, eseguiti da operatrici esperte.

Una programmazione attenta che tiene conto delle esigenze specifiche di ogni gruppo. Le attività potranno essere svolte sia all’interno del Museo, sia in classe, nel pieno rispetto delle normative Anti-Covid 19.

I percorsi disponibili sono tanti e possono essere consultati scaricando la presentazione dal sito del Museo. Sarà possibile prenotare telefonicamente dal 12 settembre al 16 dicembre.

Info e prenotazioni

Tel: 015 2529345

Mail: didatticamuseo@comune.biella.it