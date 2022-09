Biella, circolazione sospesa in Costa del Vernato per lavori (foto di repertorio)

Per espletare alcuni lavori urgenti per conto di Cordar Spa è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto mezzi autorizzati per il lavoro in premessa) e la temporanea sospensione della circolazione in Costa del Vernato 18, a Biella.

L’ordinanza avrà vigore dalle 8 di lunedì 5 settembre alle 18 di sabato 10 settembre. L’impresa esecutrice dei lavori (Andreotti Flavio Escavazioni) segnalerà il cantiere stradale con idonea segnaletica temporanea e adotterà tutte le cautele atte ad evitare incidenti.