Biella, al via lavori di asfaltatura in viale Macallè

Partiti a Biella i lavori di asfaltatura in viale Macallè che proseguiranno sino alla stazione San Paolo. “Le strade erano state pesantemente ammalorate dalla posa del cavo da 15.000 volt necessario all'elettrificazione della linea Biella – Santhià – spiegano dal Comune in una nota - Si è trattato di un disagio per i nostri automobilisti necessario a creare i presupposti per avere treni diretti su Torino e Milano”. Sul posto gli assessori Giacomo Moscarola e Davide Zappalà.