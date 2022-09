Riceviamo e pubblichiamo:

“Segnalo la presenza di rifiuti e sacchi dell'immondizia in via Gromo, all'esterno del palazzo provinciale della città di Biella. È dal 1° settembre che noto sempre più sacchi che, giorno dopo giorno, si accumulano sempre più. Sono davvero scandalizzato. Non mi sembra una bella immagine per il Palazzo della Provincia”.