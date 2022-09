Camandona, bandi e occasioni per nuovi alloggi

L’amministrazione comunale di Camandona ha recentemente ristruttura un moderno appartamento posto su 2 piani mansardato adatto per la residenza di una famiglia composto dai seguenti locali: al p.1° ingresso-cucina-soggiorno, disimpegno con scala per accesso al 2°p., bagno, sala/camera, con balconata su tre lati; al p.2°mansardato: due camere, disimpegno con scala e bagno.

La bellissima posizione del fabbricato, posto di fronte alla graziosa piazza frazione di Falletti (la piazza della festa di Sant’Anna), ha una vista impagabile verso la pianura e verso la montagna che si potrà godere affacciandosi dalla grande balconata che circonda per tre lati l’abitazione e dalle aperture del 2° piano. L’amministrazione comunale è disposta a valutare offerte sia per l’affitto che per l’acquisto dell’appartamento ponendo particolare attenzione per quelle formulate da giovani famiglie.

Alloggio da affittare in Frazione Bianco 5, in piazza del Municipio e della Chiesa. Si sono resi liberi i locali dell’alloggio al piano primo nella piazza centrale del paese. L’appartamento è composto da ingresso, cucina, grande soggiorno con caminetto, due camere da letto ed un bagno; al piano terra una grande rimessa auto ed un ripostiglio con scala per l’acceso al piano primo. Il Comune intende valutare proposte di affitto con particolare attenzione se formulate da giovani famiglie intenzionate a trasferire e/o mantenere a Camandona la residenza.

L’amministrazione comunale avvisa che entro breve verranno indetti due bandi di gara per l’affidamento in concessione del servizio di Bar – ristorante attrezzato ed arredato e gestione di attivita’ socio aggregative nell’immobile in frazione bianco, 24; per l’affidamento in concessione della gestione del centro sportivo di pianezze costituito da campo da tennis, campo calcetto, campo da calcio Tutti illuminati e bar-ristorante attrezzato ed arredato (ex sport village). Per informazioni telefonare ai numeri 015,748257 oppure al 333.8363517.