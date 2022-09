Rosazza: Si è celebrata la Festa della Madonna del Rosario FOTOGALLERY

Ieri, 4 settembre, a Rosazza si è celebrata la Festa della Madonna del Rosario ed è anche stato possibile, dopo 3 anni si sospensione per l' emergenza sanitaria Covid, uscire dalla chiesa con la statua della Madonna in processione per le vie del paese con delle soste di preghiera e riflessioni del Missionario oblati di Maria Padre Luigino De Ros e di don Paolo.