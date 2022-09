Andorno, al via lavori di sostituzione di due semafori

Da domani partono i lavori per il rifacimento degli impianti semaforici di via Cavalieri di Vittorio Veneto. Lo rende noto l'ordinanza comunale firmata dal sindaco di Andorno Micca. L'intervento durerà verosimilmente fino al prossimo 21 ottobre. Per leggere nella sua interezza il testo del documento comunale si può cliccare qui.