Rally & Co, buona prova a Cividale del Friuli

Buona prestazione per i portacolori della scuderia Rally & Co, composto da Pierluigi Porta e Giuliano Santi al 26° rally alpi orientali historic partito come di consueto da Cividale del Friuli, facente parte del campionato italiano rally autostoriche.Con la loro Ford Escort rs, seguita dalla fpower di Sostegno, dopo i 90 km cronometrati suddivisi in 8 prove speciali agguantano la vittoria di classe 2000 di gruppo 4 arrivando ottavi nel 3° raggruppamento nonché 24° assoluti; molto soddisfatto a fine gara l'equipaggio con il navigatore Santi che afferma: "Una gara stupenda come tutti gli anni, noi ce l'abbiamo messa tutta e la vettura ha fatto il resto per concludere con la vittoria di classe, un risultato che appaga sia me che Pierluigi, adesso attendiamo il prossimo rally Elba storico in programma il 23 e 24 settembre”.