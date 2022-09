"Il magico mondo della montagna", Ezio Marlier a Valdilana

Alla scoperta de “Il magico mondo della montagna” con una delle guide alpine più titolate delle Alpi. Ezio Marlier sarà ospite venerdì 9 settembre a Valdilana alle 21 al cine teatro di Mosso. L’evento è organizzato dall’associazione “La Finestra sull’arte” di Mosso che già nel periodo estivo aveva proposto una serie di appuntamenti culturali.

«Abbiamo voluto organizzare una serata extra – commenta la presidente Lelia Zangrossi – spostandoci un po’ dal filone de “I venerdì letterari”, parlando di montagna. Avremo l’onore di avere un ospite importante come Ezio Marlier, un punto di riferimento per gli amanti delle vie e dell’arrampicata». Marlier è presidente dell’Unione valdostana guide alpine alta montagna, inoltre è considerato il pioniere dell’arrampicata su ghiaccio e misto. Ha aperto vie in tutto il mondo, ma le Alpi e il Monte Bianco sono considerate un po’ la sua casa.

Durante la serata insieme all’amico Fulvio Chilò racconterà le scalate presentando un video pieno di curiosità. «Con Ezio ci lega una amicizia di lunga data – racconta Chilò -. Quando mi è stato chiesto di coinvolgere un esperto di montagna non ho avuto dubbi. Sono tante le esperienze che abbiamo condiviso, è un professionista nel settore: oltre a raccontare della sua attività sicuramente ci sarà modo anche di parlare dei cambiamenti climatici e di come affrontare la montagna in sicurezza».

A completare la serata poi verrà proiettato un video con le più belle immagini di Ruggero Coltro sulle montagne della Valsessera e biellesi.