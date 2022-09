Carrozzeria Bonino e Tecnology Solution mattatori alla Veglio 4x4 FOTO

La quinta prova del campionato italiano velocità fuoristrada si è svolta questo fine settimana nello spettacolare autodromo Bernardo Seletto di Veglio. Una grandissima affluenza di pubblico ha assistito alle acrobazie dei piloti giunti da tutta Italia per affrontare le difficoltà che solo questa pista offre. Tra i piloti biellesi spiccano Luca Costa su Suzuki Samurai 1300 che, oltre a vincere classe e gruppo con distacchi abissali sugli avversari, si aggiudica anche il trofeo Suzuki e il premio del pilota più spettacolare. Dopo la due giorni di gara mette anche una vettura di piccola cilindrata al sesto posto assoluto.

Grande prestazione anche per Alberto Bonino che dopo oltre un anno di assenza dalle gare nazionali piazza la sua mini Tdi al settimo posto assoluto oltre che un buon secondo posto di classe e un terzo posto dei gruppo Prototipi. Il binomio delle due aziende biellesi unite nella preparazione dei 2 fuoristrada e coadiuvate dalla CF PROMOTION sta dando grandi risultati. "Come sempre Veglio è un banco di prova importante e prestigioso con alle spalle una organizzazione che non ha eguali in questo tipo di manifestazioni" afferma Bonino.

"Siamo soddisfatti dei lavori e delle modifiche che stiamo apportando alle nostre macchine anche se abbiamo ancora molto da testare ma nella gara di chiusura a Parma cercheremo di migliorare ancora" afferma Luca Costa entusiasta del suo rientro alle corse.

Luca Costa:

1° classe

1° gruppo

6° assoluto

1° trofeo Suzuki

1° trofeo pilota più spettacolare

Alberto Bonino

2° classe

3° gruppo

7° assoluto