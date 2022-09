Al Golf Il Mulino in scena la Gara del Centenario Alpini Biella

Domenica 4 settembre è andata in scena la Gara del Centenario Alpini Biella con 18 buche stableford, singola, al Golf Club Il Mulino di Cerrione. Primo classificato Marco Disderi, con 27 punti, seguito da Stefano Rossetti con 16 punti.

Nel netto in prima categoria Marco Disderi con 43 punti, secondo Stefano Rossetti con 31. In seconda primo Marco Baldin con 43, secondo Carlo Debernardi con 35. Nella classifica per i non Alpini primo lordo di Roberto Bruno con 24 lordo. In prima categoria sempre Roberto Bruno con 37 che precede Piero Pozzo. In seconda Alessia Bovolenta prima con 45 che Bruno Mattia con 43 punti. Domenica 11 Louisiana a coppie per sole donne 18 buche stableford.