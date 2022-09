Suor Myriam Castelli a Ponderano per ricordare Papa Giovanni Paolo II

Domani, martedì 6 settembre alle 21, Suor Myriam Castelli sarà presente alla Chiesa di Ponderano per ricordare Papa Giovanni Paolo II e presentare il libro “Giovanni Paolo II Maestro e Testimone”

Myriam Castelli: Suora appartenente alla Congregazione delle Figlie di San Paolo. Laureata in filosofia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed è specializzata in teologia e lingua e letteratura spagnola. Dal 1997 è giornalista professionista. Dal 2000 è ideatrice, autrice e conduttrice del programma di cultura religiosa Cristianità in onda in diretta mondiale ogni domenica sul canale internazionale Rai Italia per gli italiani nel mondo. Partecipa come opinionista nel programma La vita in diretta in onda su Rai 1. Presiede l'associazione culturale "Cristianità in cammino" a servizio degli italiani nel mondo, con sede a Roma.