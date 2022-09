Oasi Zegna, IX Giornata FAI del Panorama

Musica all’aperto, passeggiate panoramiche e cultura. Tutto questo è la IX Giornata FAI del Panorama in programma 11 settembre 2022 nell’Oasi Zegna, iniziativa promossa in tutta Italia dal FAI Fondo per l’ambiente Italiano in partnership con Fondazione Zegna.

L’Oasi Zegna, patrocinata dal FAI dal 2014, sarà lo scenario di “Paesaggio in musica” con due concerti all’aperto (una matinée – ore 10,30 - nella radura della Cascina Caruccia e alle 17.00 un concerto nel Giardino Liberty del Lanificio Ermenegildo Zegna), due passeggiate guidate panoramiche e una libera adatta ai più piccoli.

A partire dalle ore 10.30 il Quintetto di Fiati del Progetto Obiettivo Orchestra della Filarmonica Teatro Regio Torino si esibirà nella radura della Cascina Caruccia con il programma di G. Rossini, Sonata a quattro per fiati n.1 in Fa magg., n.4 in Sib magg., Franz Danzi, quintetto op.68 n. 2 in Fa magg., N. Rota. Diretti da Enrico Carraro (Prima Viola Filarmonica Teatro Regio Torino) con Marta di Lena (flauto), Tommaso Gasparoni (oboe), Lara Eccher (corno), Gabriele Alessio (fagotto), Nicolò Unia (clarinetto).

Il pubblico potrà assistere accomodato sul prato o su balle di fieno, senza alcuna barriera tra sé e i musicisti. Sempre in cascina Caruccia, a fine concerto, possibilità di picnic con i prodotti a km0 dell’Agriturismo Oro di Berta (su prenotazione).

Alle 17.00, a Trivero Valdilana (2 km circa dalla Cascina Caruccia), nel giardino di inizi Novecento che fu di Ermenegildo Zegna, si esibirà l’orchestra di 12 archi (con la straordinaria presenza di una Viola d’Amore) della Filarmonica Teatro Regio Torino in collaborazione con i giovani del progetto Obiettivo Orchestra, sempre diretti da Enrico Carraro.

I concerti sono a contributo obbligatorio:

Forfait per i due concerti 20 €

Forfait due concerti - Soci FAI 15 €

Gratis per tutti i ragazzi fino ai 18.



Riduzioni e priorità per iscritti FAI e minori di 14 anni. Questi eventi sono entrambi a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria: biella@delegazionefai.fondoambiente.it.

Oltre ai concerti all’aperto sarà possibile scoprire le meraviglie naturalistiche dell’Oasi Zegna grazie alle guide escursionistiche di Overalp che organizzano due passeggiate panoramiche:

Pera Furà con partenza da Bocchetto Sessera alle ore 9.30, impegnativa ma molto panoramica, 13 km, 600mt di dislivello con durata di circa 5 ore. La prenotazione è obbligatoria a questo link

Il Giro della Civetta (partenza da Stavello alle ore 10.00, 5 km con durata di 2 ora circa). La prenotazione è obbligatoria a questo link.

Per chi vuole passeggiare in autonomia godendo della natura consigliamo il Bosco Animato in località Stavello: un sentiero semplice e adatto anche ai più piccoli in cui il legno, sotto le sapienti mani di un artigiano locale, ha preso vita in fantastiche creature silvestri amiche dei bambini. All’inizio del sentiero, tavoli pic nic per una sosta ristoratrice.



IN PIU'...



Per tutta la giornata, a Casa Zegna, consigliamo di visitare la mostra “L’altra forma delle cose” di Emilio Vavarella oltre all’esposizione permanente From Sheep to Shop.

L’ingresso è gratuito per entrambe le installazioni ma è consigliata la prenotazione a:casazegna@fondazionezegna.com

3496252576

overalp@overalp.com