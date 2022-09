Valdilana, Parco Reda diventa anfiteatro per spettacoli di danza (foto dalla pagina Facebook di Amici del Parco Reda)

Ottima performance della scuola L'Arabesque Biella ieri al Parco Reda seguita da un buon numero di spettatori che hanno potuto ammirare i ballerini danzare sulle coinvolgenti musiche di Paolo Conte.

“Con orgoglio e soddisfazione, possiamo finalmente dire che è stato consegnato alla comunità e al territorio questo spazio del Parco, che dalla sua realizzazione non è era mai stato utilizzato come anfiteatro per eventi simili – spiegano gli Amici del Parco Reda - Un arrivederci a presto con altre belle iniziative”.